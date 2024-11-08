Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 580 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 705 880 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
8 листопада 2024, 8:24
Втрати ворога за 7 листопада: 1 580 російських окупантів, 9 танків та 118 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 705880 (+1580) осіб,
- танків — 9233 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 18661 (+49) од,
- артилерійських систем — 20226 (+32) од,
- РСЗВ — 1245 (+0) од,
- засоби ППО — 996 (+0) од,
- літаків — 369(+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18526 (+118),
- крилаті ракети — 2631 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 28495 (+84) од,
- спеціальна техніка — 3602 (+6).
Джерело: Мінфін
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