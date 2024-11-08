Національний банк України встановив на 8 листопада 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,35 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ збільшив курс гривні на 10 копійок.
8 листопада 2024, 8:01
Курс на 8 листопада: НБУ зміцнив гривню на 10 копійок
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Валютний ринок
Нацбанк на 8 листопада встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 44,56 грн (на 7 листопада курс був встановлений на рівні 44,33 грн). Європейська валюта подорожчала на 23 копійки.
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Джерело: Мінфін
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