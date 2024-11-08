Курс на 8 листопада: НБУ зміцнив гривню на 10 копійок

Національний банк України встановив на 8 листопада 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,35 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ збільшив курс гривні на 10 копійок.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валютний ринок

Нацбанк на 8 листопада встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 44,56 грн (на 7 листопада курс був встановлений на рівні 44,33 грн). Європейська валюта подорожчала на 23 копійки.

Приєднуйтесь до multi валюти. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту