Західні партнери не зацікавлені в розвитку великого та середнього бізнесу, бо це для них конкуренти. Вони фокусуються на допомозі маленькому бізнесу. Вже зараз Україні треба готувати плани підтримки та розвитку стратегічних галузей. Таку думку озвучив бізнесмен та меценат Руслан Шостак під час виступу на КМЕФ.
Захід не зацікавлений в розвитку великого та середнього бізнесу -власник EVA на Київському міжнародному економічному форумі
«Післявоєнний досвід інших країн свідчить, що Україна має сама потурбуватися із визначенням стратегічних галузей для розвитку. Навіщо західним партнерам зрощувати конкурентів компаніям Європи та Америки? Тому вони будуть зосереджені на допомозі маленькому бізнесу, а середній та великий має про себе подбати сам», — сказав Шостак під час виступу.
До того ж за його словами, вітчизняні виробники мають готуватися вже зараз до конкурентів, які прийдуть з західних країн, бо утримати бізнес зможуть не всі.
Шостак сказав, що український бізнес має лише три виходи, так звані «3-П»: Померти. Продатись. Перемогти.
«Померти. Це означає не витримати конкуренцію та звільнити місце західним гравцям.
Продатись. Це не найгірший варіант, якщо не відчуваєш сили для боротьби, але при цьому привабливий для західних гравців. Маєш білу історію в Україні, гарну репутацію, налагоджені технологічні процеси.
Перемогти. Це якщо ваш бізнес не тільки високотехнологічний, сучасний, затребуваний. Працює за західними стандартами і не сильно відрізняється від конкурентів з Америки чи Європи, але якщо твій бізнес любить твій споживач", — пояснив він значення.
Бізнесмен додав, що народну любов не так легко купити.
«Її треба завойовувати роками. Будувати ЛавМарку. Чому «Єву» люблять? Тому що разом з «Євою» українська жінка отримала впевненість в собі, можливість бути собою та мати для цього всі ресурси. В цьому році EVA отримала таку нагороду. Тому що кожна українська жінка сьогодні — клієнт ЄВА. На косметиці ЄВА виросло вже 3 покоління. Тому із всіх 3-П, про які я сказав, ми обираємо «Перемагати», — наголосив бізнесмен.
Він нагадав, що українським компаніям вже вдалося свого часу перемогти російський та китайський бізнес в Україні ще до війни.
«Історія може повторитися», — додав Шостак.
Раніше Руслан Шостак заявив, що корпорації TERWIN збудує новий логістичний хаб на 1 млн квадратів в Україні.
Коментарі - 4
Он напомнил, что украинским компаниям удалось в свое время победить российский и китайский бизнес в Украине еще до войны.
Певно тому, що при низькій базі це зможе дати шалені ікси на кожен вкладений американський долар. Ну і це буде не зрощення конкурентів, а розширення зони впливу. Тейк із розряда «прийдуть погані вестерни і заводи поріжуть, а землю вивезуть вагонами, не треба їх пускать ми й самі собі все організуєм» :)
> і це буде не зрощення конкурентів, а розширення зони впливу.
Конкретный механизм не объясните? Я понимаю приобретение доли в компании, как это делал ЕБРР, а всякие льготные кредиты и прочие «программы помощи» без особенных условий — это именно что выращивание конкуретов. Вот в ЕС появилась «Новая почта», которой пользуются живущие в Европе украинцы вместо условной DHL. Кому это выгодно, кроме нас, какие тут «зоны вляния» и прочие «иксы»? :)
На уровне отдельной компании можно заключить контракт на, скажем, эксклюзивные закупки сырья или обрудования/комплектующих в ответ на некую помощь, но надо смотреть, насколько это будет кому-то с той стороны интересно в каждом отдельном случае.