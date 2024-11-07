Менеджерів «Укртатнафти» підозрюють у привласненні майже 6 мільярдів

Менеджмент однієї з найбільших нафтопереробних компаній України підозрюють у привласненні 5,8 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

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За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито менеджмент нафтопереробного підприємства, а також службових осіб афілійованих компаній, які упродовж 2017−2022 років незаконно заволоділи майном підприємства, що наразі перебуває у власності держави.

Назва компанії не розголошується, але, за даними РБК-Україна, мова йде про менеджерів «Укртатнафти».

Як працювала схема

За даними слідства, керівник нафтопереробної компанії організував укладення договорів з підконтрольними підприємствами на поставку нафтопродуктів на суми від 1 млн до 1 млрд грн, оплата за які не відбувалася.

Водночас усі угоди, вартість яких перевищує 10 млн грн, могли укладатися виключно за згодою правління компанії, а не керівником.

За відсутності такої згоди нафтопереробна компанія поставила замовнику пальне на майже 1 млрд грн.

Не оплативши продукцію підпорядковане підприємство реалізовувало продукцію через мережі підконтрольних АЗС у низці регіонів України.

З 2017 по 2022 рік учасники схеми заволоділи пальним нафтопереробного підприємства на суму понад 5,8 млрд грн.

Обшуки

Правоохоронці провели 58 обшуків за місцями проживання фігурантів, а також в офісних приміщеннях підконтрольних компаній на території Житомирської, Київської, Одеської, Полтавської, Харківської, Черкаської та Чернігівської областей.

Зазначається, що вилучено документацію, компʼютерну техніку та «чорнові» записи.

Наразі 8 учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за фактом заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Фігурантам загрожує покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі.