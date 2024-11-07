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7 листопада 2024, 18:33

Китайська компанія, яка збирала телевізори Philips, Sony і Sharp, припинила роботу в росії

Китайська компанія TPV Technology, яка збирала телевізори Philips, Sony і Sharp та інші бренди припинила свою роботу в росії. Причина — тиск на китайську компанію з боку урядів США та ЄС, а також труднощі з оплатою компонентів з Китаю через запроваджені проти рф санкції. Про це повідомляє російська газета «Коммерсант».

Китайська компанія TPV Technology, яка збирала телевізори Philips, Sony і Sharp та інші бренди припинила свою роботу в росії.
Фото: AI

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У сервісному відділі TPV Technology підтвердили, що виробництво на заводі в Шушарах Ленінградської області зупинене, але причину цього не уточнили. Завод працював з 2011 року, його потужності дозволяли виробляти до 3,5 млн телевізорів на рік.

«Китайська сторона через високий ризик вторинних санкцій, з одного боку, і незначність ринку РФ для TPV Technology, з іншого, прийняла рішення припинити прямі продажі в країні», — пояснив комерційний директор російського маркетплейсу Holodilnik.ru Олексій Погудалов.

За його даними, зараз китайська компанія готується розпродати залишки готової продукції та комплектуючих.

Російський завод TPV Technology виробляв не лише телевізори, а й OEM (Original Equipment Manufacturer) для інших брендів, включаючи власні марки деяких торгових мереж, додав директор департаменту побутової електроніки OCS Владислав Бородін.

На його думку, закриття заводу стало наслідком накопичених проблем, посилених труднощами з постачанням компонентів з Китаю і платежами.

«Також свою роль відіграли іміджеві ризики — робота на російському ринку несе певні обмеження для брендів світового рівня», — зазначив Бородін.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Smehue4ki
Smehue4ki
7 листопада 2024, 21:03
#
Мєлачь, а пріятна
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