Курс валют на вечір 7 листопада: долар на міжбанку подешевшав, євро — подорожчало

До закриття міжбанку курс долара знизився на 6 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 16 копійок у купівлі та продажу.

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Валюта Відкриття 7 листопада Закриття 7 листопада Зміни долар 41,36/41,38 41,30/41,32 6/6 євро 44,48/44,49 44,64/44,65 16/16

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,70 грн. Євро купують за 44,35 грн, а продають за 45,00 грн.

В обмінниках долар торгується за 41,53−41,58, євро — 44,86−45,05 грн.

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