До закриття міжбанку курс долара знизився на 6 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 16 копійок у купівлі та продажу.
7 листопада 2024, 17:35
Курс валют на вечір 7 листопада: долар на міжбанку подешевшав, євро — подорожчало
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Відкриття 7 листопада
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Закриття 7 листопада
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Зміни
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41,36/41,38
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41,30/41,32
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6/6
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44,48/44,49
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44,64/44,65
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16/16
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,70 грн. Євро купують за 44,35 грн, а продають за 45,00 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,53−41,58, євро — 44,86−45,05 грн.
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Джерело: Мінфін
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