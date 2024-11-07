Світові продажі чипів у вересні досягли рекордних $55 мільярдів

У вересні 2024 року світовий обсяг продажів чіпів склав рекордні $55,3 млрд, що на 4,1% більше, ніж у серпні 2024 року ($53,1 млрд). Про це повідомляє асоціація SIA.

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Світові продажі напівпровідників склали $166 млрд за третій квартал 2024 року, що на 23,2% більше порівняно з третім кварталом 2023 року та на 10,7% більше, ніж у другому кварталі 2024 року.

«Глобальний ринок чипів продовжував зростати протягом третього кварталу 2024 року, причому продажі з кварталу до кварталу зростали найвищими темпами з 2016 року», — сказав президент і генеральний директор SIA Джон Нойффер.

За його словами, продажі у вересні досягли найвищого місячного показника за всю історію ринку завдяки річному зростанню в обох Америках на 46,3%.

Лідер зростання при цьому став найбільшим ринком збуту чіпів ($17,24 млрд), обігнавши Китай з його $16,04 млрд. Китайський виторг від реалізації чипів додав 22,9%, поступившись лише Америкам. Торік Китай випереджав Америки за обсягами виторгу від реалізації чипів на своїй території.

Європа зіткнулася з падінням виторгу від реалізації чіпів на 8,2% до $4,43 млрд, Японія додала 7,7% до $4,21 млрд. Третім за величиною виторгу макрорегіоном у класифікації SIA є Азійсько-Тихоокеанський у поєднанні з усіма іншими країнами (крім Китаю та Японії). Тут профільний виторг за підсумками вересня зріс на 18,4% до $13,4 млрд.