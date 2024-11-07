Швейцарський UBS тестує платіжну систему на основі блокчейну

Швейцарський банк UBS повідомив, що успішно провів тестування платіжної системи на основі блокчейну, розробленої ним для підвищення ефективності транскордонних транзакцій, відомої як UBS Digital Cash, передає Reuters.

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Що відомо

У ході пілотної перевірки транзакції проводилися з транснаціональними клієнтами та банками, включаючи внутрішні транзакції у Швейцарії та транскордонні платежі у доларах США, швейцарських франках, євро та китайських юанях, йдеться у заяві UBS.

При цьому UBS заявив, що планує розширювати та розвивати UBS Digital Cash на подальших етапах.

На думку банку, система має дозволити фірмам управляти внутрішньоденною ліквідністю та регулювати буфери ліквідності на своїх рахунках легше через підвищену видимість їх грошових позицій.