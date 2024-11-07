Шведський ЦБ вперше за десятиліття знизив ставку одразу на 50 б.п.

Центральний банк Швеції (Riksbank) за підсумками засідання у четвер знизив ключову процентну ставку на 50 базисних пунктів — до 2,75% річних із 3,25%. Рішення співпало з очікуваннями аналітиків, опитаних Trading Economics.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зменшення ставки одразу на 50 б.п. відбулося вперше за десятиліття.

У травні 2024 ЦБ опустив ставку вперше за вісім років, а всього з початку поточного року він провів чотири зниження у відповідь на уповільнення темпів зростання споживчих цін і послаблення економічної активності.

Riksbank планує зменшити ставку за підсумками останнього цього року засідання, яке відбудеться 19 грудня, у разі збереження поточної траєкторії інфляції та стану економіки. Також він підтвердив свій намір продовжити пом'якшення грошово-кредитної політики у першому півріччі 2025 року.

«Для подальшої підтримки економічної активності облікову ставку необхідно знижувати дещо швидше, ніж прогнозувалося у вересні, — йдеться в повідомленні ЦБ. — Саме по собі важливо, щоб економічна активність зміцнювалася, але це також необхідна умова для стабілізації інфляції поблизу цільового показника (2%)».

Також Riksbank повідомив, що продовжить продавати державні облігації, накопичені під час пандемії COVID-19 та попереднього періоду низької інфляції, поки його активи не скоротяться до 20 млрд шведських крон ($1,8 млрд) порівняно з нинішніми 170 млрд крон.

Продаж має завершитися до кінця 2025 року.