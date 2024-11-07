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7 листопада 2024, 14:26

Банки схвалили заявки на кредитування проєктів із відновлення енергетики на 11,7 мільярда

Банки за червень — жовтень 2024 року отримали 2 927 заявок від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 66,2 млрд грн. Вже схвалено заявки (підписані угоди і ті, що готуються до підписання) на суму 11,7 млрд грн. Про це свідчать результати опитування 20 найбільших банків, проведеного НБУ.

Банки за червень — жовтень 2024 року отримали 2 927 заявок від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 66,2 млрд грн.
Фото: pixabay.com

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Обсяг валового портфеля кредитів, пов’язаних з енергетичними потребами юридичних осіб, сягнув 3,4 млрд грн. Такі результати опитування Національним банком 20 банків про кредитування проєктів бізнесу з відновлення енергетичної інфраструктури за період з 1 червня до 1 листопада 2024 року.

Зокрема, в жовтні:

  • подано 443 заявки на суму 11,5 млрд грн;
  • схвалено 1699 заявок на суму 3,9 млрд грн;
  • надано 267 кредитів загальним обсягом 1,56 млрд грн.

Загальна профінансована з червня потужність генерації за наданими позиками бізнесу становить близько 310 мВт (попередні дані, які враховують близько 85% портфеля).

Найбільші обсяги коштів виділено на:

  • придбання та монтаж газопоршневих когенераційних установок (122 мВт),
  • купівлю дизельних та бензинових генераторів (100 мВт),
  • побудову СЕС (83 мВт).

Проєкти фінансуються у 21 області країни.

Крім того, банки кредитують і населення. Упродовж жовтня громадянам надано 1 тис. кредитів загальним обсягом 176 млн грн. Обсяг валового портфеля кредитів, пов’язаних з енергетичними потребами фізичних осіб, зріс до 366 млн грн.

Нагадаємо

У червні 2024 року 20 банків з часткою понад 85% чистих активів сектору підписали меморандум про готовність фінансувати відновлення енергетики. Пропозиції банків ураховують потреби різних категорій малого, середнього та великого бізнесу і домогосподарств.

Зокрема, підприємці можуть залучати фінансування для проєктів з будівництва сонячних, вітрових чи біогазових станцій, побудови газотурбінних та газопоршневих електростанцій, придбання промислових акумуляторів, накопичувачів тощо.

Базова ставка кредитування відповідно до меморандуму — від 13,5% річних (або UIRD3M + 0,5% на перший рік фінансування, а далі — не більше UIRD12M + 3%).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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