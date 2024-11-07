В Україні відновили замовлення індивідуальних номерних знаків

З 6 листопада сервісні центри Міністерства внутрішніх справ відновили приймання замовлень на виготовлення індивідуальних номерних знаків, яке призупинялося у вересні. Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.

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Зазначається, що з початку 2024 року було розроблено та виготовлено 11 244 комплектів макетів. 10 902 з них замовлено через Кабінет водія.

Індивідуальний номерний знак

Індивідуальний номерний знак — це додаток до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу за індивідуальним замовленням власника. Напис є унікальним та не може повторюватись.

Номерний знак для легкових автомобілів може містити від трьох до восьми символів — від трьох до восьми літер чи від трьох до семи літер і цифр. А напис для мотоциклів — від трьох до шести символів — від двох до п’яти літер і цифр. Індивідуальний номерний знак має містити не менше ніж дві літери.

Вартість послуги

спецпродукція (номерний знак) для легкових авто — 340,02 грн;

спецпродукція (номерний знак) для мотоциклів — 154,80 грн;

три символи (мінімальне замовлення) — 300 грн;

кожний наступний (до восьми символів) — 90 грн;

графічний елемент — 500 грн.

Як замовити

Замовити індивідуальний номерний знак можливо у будь-якому зручному територіальному сервісному центрі МВС, або онлайн — Кабінеті водія.

Отримання здійснюється двома способами: самостійно або з доставкою на відділення Нової пошти.

Самостійно забрати індивідуальний номерний знак можливо у Головному сервісному центрі МВС у Києві — в управлінні стандартизації за адресою вул. Мрії, 19. А логістичні послуги з доставки на відділення Нової пошти надає ДП «ІНФОТЕХ» за додаткову плату.

Послуга із виготовлення індивідуальних номерних знаків надається до 40 днів.

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