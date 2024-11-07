Курс валют на 7 листопада: євро в банках подешевшало на 40 копійок

У четвер на готівковому ринку курс долара втратив 10 копійок у купівлі та 3 копійки у продажу. Курс євро у покупці втратив 40 копійок, а у продажу 35 копійок.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у покупці та у продажу. Євро додало 2 копійки у покупці та втратило 4 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,70 грн. Євро купують за 44,30 грн, а продають за 45,05 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,55−41,60, євро — 44,77−45,04 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,36−41,38 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,48−44,49 грн/євро.

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