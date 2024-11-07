В Україні 9 млн га охоплені цифровою платформою Cropwise Operations

Один із провідних гравців у сфері агротехнологій — швейцарська агротехнологічна компанія Syngenta — докладає значних зусиль для того, щоб агровиробники отримували не лише високоякісні засоби захисту рослин та насіння, але й інноваційні технологічні рішення.

Про це йдеться у матеріалі AgroPortal.ua «Як зароджуються інновації у сільському господарстві: від молекули до поля».

З 2020 року компанія взяла на себе зобов'язання інвестувати $2 млрд протягом 5 років для підвищення продуктивності сільського господарства у стійкий та відповідальний спосіб, додатково до регулярних щорічних інвестицій в R&D. Рівень інвестицій в інфраструктуру, персонал, інноваційні продукти та послуги робить компанію одним із лідерів у цій сфері.

Завдяки таким інвестиціям та науковим досягненням українські аграрії отримують доступ до найсучасніших технологій, які допомагають підвищити врожайність і забезпечують стійкий розвиток сільського господарства навіть у складних умовах.

«Наше завдання — запропонувати і максимально відкрити доступ до провідних цифрових технологій і агрорішень, які дозволяють фермеру керувати господарством у декілька кліків у режимі реального часу — де б він не був, за будь яких обставин. Найяскравіший приклад — система Cropwise Operations, яка надає фермерам широкий спектр інструментів та послуг, адаптованих до їхніх конкретних потреб, на одній платформі, з'єднуючи всі точки — від плану до виконання, від посіву до збору врожаю, від діагностики рослин до обробки. Близько 9 млн га в Україні повністю або частково охоплені системою», — уточнює директор з інформаційних та цифрових технологій Фероз Шейх.

Зокрема, цифровий інструмент Cropwise Seed Selector дозволяє фермерам швидко отримати персоналізовані рекомендації щодо вибору гібридів насіння з урахуванням умов конкретного поля та застосованих агротехнологій для максимізації свого результату. Цифрове рішення розроблене для роботи у ФГ будь-якого розміру незалежно від того, чи це 2, чи 200 полів.

«Старий» підхід полягає в тому, щоб, умовно, просто приїхати на поле і обробити всі посіви з фіксованою нормою. Новітні ж цифрові технології дозволяють працювати прицільно і розумніше з економічного погляду. Наприклад, ми можемо за допомогою додатка створити конкретні завдання для обприскувача, щоб він вносив препарати лише на ті ділянки поля, які потребують обробки. Таким чином, ми можемо внести препарат буквально на 20% від усього поля. Тож теоретично це можуть бути витрати на рівні $16 замість $20 на гектар. А у вас багато гектарів. Все ж таки суттєва економія! До того ж цей підхід має позитивний вплив на екологію, зменшуючи хімічне навантаження та час роботи польових машин. Ми дійсно допомагаємо фермерам використовувати МТР більш раціонально завдяки інноваційним цифровим рішенням", — додає виконавчий директор компанії Cropwise Operations Дмитро Шемет.

Впровадження системи змінної норми внесення добрив, коли цифровий сервіс створює карту диференційованого внесення для різних ділянок поля залежно від аналізу ґрунту та продуктивності ділянки, може принести 10−20% скорочення використання добрив, до 15% приросту врожайності та зменшення стоку азоту, а також підвищити рентабельність інвестицій господарства до 20%.

Система Cropwise Operations дає змогу фермеру отримати вищі та якісніші врожаї, а, відповідно, й більший прибуток, зменшити витрати, керувати господарством стало, водночас піклуючись про довкілля.