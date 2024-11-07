Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 400 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 704 300 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
7 листопада 2024, 8:10
Втрати ворога за 6 листопада: 1 400 російських окупантів, 10 танків та 42 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 704300 (+1400) осіб,
- танків — 9224 (+10) од,
- бойових броньованих машин — 18612 (+20) од,
- артилерійських систем — 20194 (+24) од,
- РСЗВ — 1245 (+0) од,
- засоби ППО — 996 (+0) од,
- літаків — 369(+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18408 (+42),
- крилаті ракети — 2631 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 28411 (+78) од,
- спеціальна техніка — 3596 (+8)
Джерело: Мінфін
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