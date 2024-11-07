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7 листопада 2024, 12:00

Як організувати корпоративне медстрахування для співробітників, щоб і керівництво, і команда сказали «Круто!»?

Корпоративне медичне страхування (ДМС) — це важливий крок, щоб показати команді, що ви справді про неї дбаєте! Адже співробітники, які мають медстрахування, відчувають себе захищеними.

Як організувати корпоративне медстрахування для співробітників, щоб і керівництво, і команда сказали «Круто!

Однак ми розуміємо, що вибрати ДМС, який підійде всім і вкладеться в бюджет, — це ще той виклик для HR-ів, фінансистів і керівників.

Якщо вам доручили розібратися у медстрахуванні для колективу, команда Finance.ua Страхування допоможе.

15 листопада о 12:30 приєднуйтесь до безкоштовного онлайн — вебінару, на якому наш спікер, Дар’я Сатко, поділиться усіма практичними порадами та лайфхаками, щоб допомогти вам підібрати найкращу програму страхування для колективу.

Що ви отримаєте на вебінарі?

  • покрокову інструкцію, щоб не загубитися в деталях;
  • прості поради, як скласти програму страхування і при цьому вкластися в бюджет;
  • готові аргументи, щоб переконати всіх, що це варто впроваджувати.

Після реєстрації ви одразу отримаєте гайд «Як підготуватися до медичного страхування колективу», де знайдете:

  • понад 5 корисних розділів про корпоративне медичне страхування
  • покрокові інструкції для погодження програми з керівництвом
  • матеріали гайду залишаться у вашому доступі без обмежень, незалежно від дати вебінару.

Наприкінці вебінару, спікер Дар’я Сатко надасть відповідь на запитання глядачів щодо корпоративного медичного страхування.

Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації. Реєструйтеся, а ми нагадаємо вам про початок вебінару за 2 години.
ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Не знаєте що питати на вебінарі? Подивіться наше відео на YouTube про медичне страхування, щоб скласти список запитань для обговорення на вебінарі.

Посилання на відео тут: https://www.youtube.com/watch?v=Se5HNKxAEgg

Джерело: Мінфін
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