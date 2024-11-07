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7 листопада 2024, 10:12

Apple загрожує перший штраф від ЄС за порушення закону про цифрові ринки

Компанія Apple опинилася під загрозою першого в історії штрафу відповідно до нового закону ЄС про цифрові ринки (Digital Markets Act, DMA), який спрямований на запобігання антиконкурентній поведінці серед великих технологічних компаній. Про це пише Bloomberg.

Компанія Apple опинилася під загрозою першого в історії штрафу відповідно до нового закону ЄС про цифрові ринки (Digital Markets Act, DMA), який спрямований на запобігання антиконкурентній поведінці серед великих технологічних компаній.
Фото: depositphotos

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Що відомо про закон

Цей закон, розроблений Європейським Союзом, покликаний стримувати вплив великих платформ, таких як App Store, і забезпечувати рівноправний доступ до цифрових ринків для всіх гравців.

Згідно з повідомленням, суть порушення полягає в тому, що Apple відмовляється дозволити розробникам додатків пропонувати користувачам альтернативні способи придбання, крім App Store.

За словами анонімних джерел, Apple продовжує примушувати користувачів здійснювати покупки в межах своєї платформи, де компанія отримує комісію, часто близько 30%.

Ця ситуація особливо гостро стоїть для великих гравців, таких як Spotify, які критикують обмеження App Store і вважають їх спробою утримати монополію на цифрові послуги

DMA розширює повноваження європейських регуляторів і дозволяє накладати штрафи до 10% від річних глобальних продажів для порушників, а в разі повторного порушення — до 20%.

Цей закон спрямований на превентивне стримування антиконкурентної практики, перш ніж вона призведе до довгострокових наслідків на ринку. На відміну від традиційних антимонопольних розслідувань, DMA вимагає від великих гравців забезпечувати дотримання умов конкуренції.

Bloomberg наголошує, що Apple вже отримав попередження у червні цього року, коли Єврокомісія вказала на обов'язок компанії надати розробникам можливість перенаправляти користувачів на зовнішні платформи.

Якщо регулятори вирішать застосувати штрафи за повторне порушення, це може призвести до суттєвих фінансових втрат.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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asdf2024
asdf2024
7 листопада 2024, 10:36
#
А в ЕС, есть аналог ЭПЛ наверное. Которому сложно конкурировать.
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