Українці оцінили рівень свого добробуту: 31,1% назвали добробут своєї родини поганим

Близько третини українців оцінюють добробут своєї родини як «дуже поганий», 50% — як «не поганий і не добрий», а 16% — як дуже хороший. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова.

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За даними соціологів, рівень добробуту власної родини, як правило, громадяни оцінюють краще, ніж економічну ситуацію в країні загалом.

Як змінилася оцінка

У травні 2021 р. лише 36% оцінювали добробут своєї родини як «дуже» або «досить» поганий, 48% — як «не поганий і не добрий», 14% — як «добрий» або «дуже добрий»). У вересні-жовтні 2022 р. дещо зросла частка громадян, які оцінювали його як «дуже» або «досить» поганий" (до 39%), частка тих, хто вважав його «добрим» або «дуже добрим», знизилася до 10%.

За результатами опитування, проведеного у лютому-березні 2023 року, так само як і оцінка економічної ситуації в країні, оцінка добробуту родини дещо покращилася і стала близькою до показників, які були зафіксовані у травні 2021 року: 35% оцінювали його як «дуже» або «досить» поганий, 50% — як «не поганий і не добрий», 12% — як «добрий» або «дуже добрий».

У грудні 2023 року оцінки рівня добробуту власної родини дещо погіршилися (відповідно 37%, 51% і 10,5%) і статистично значуще не відрізнялися від тих, які спостерігалися у вересні-жовтні 2022 року.

«Однак результати опитування, проведеного у вересні 2024 року (відповідно 31%, 50% і 16%) демонструють деяке покращення порівняно з груднем минулого року і є навіть дещо кращими за показники „довоєнного“ 2021 року», — зазначають соціологи.

Рівень матеріального добробуту

За їхньою інформацією, при оцінюванні рівня матеріального добробуту власної родини з погляду того, які покупки дозволяють здійснювати родинні доходи, після початку повномасштабної агресії порівняно з червнем 2021 року дещо зросла як частка громадян, які відповідають, що ледве зводять кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти (з 9% у червні 2021 року до 12% у вересні 2024 року), так і частка тих, хто відповідає, що живе забезпечено, але зробити деякі покупки поки що не в змозі (купити квартиру, автомобіль) (з 6% до 9%), при зменшенні частки тих, хто відповідає, що їхній родині «у цілому на життя вистачає, але придбання речей тривалого вжитку, таких як меблі, холодильник, телевізор, уже викликає труднощі» (з 44% до 41%).

За результатами опитування, приблизно рівними серед громадян є частки тих, хто відповідає, що при купівлі продуктів частіше намагаються купувати найдешевші продукти, менше зважаючи на їхню якість (44%), і тих, хто частіше дозволяє собі купувати якісніші (більш корисні чи смачні) продукти, навіть якщо вони дорожчі (45%). Останні становлять лише 15% серед тих, хто відповідає, що «ледве зводять кінці з кінцями» і 81% серед тих, хто відповідає що «живуть забезпечено».

Порівняно з 2005 роком з 38% до 54% зросла частка громадян, які основну частину засобів до існування отримують зі заробітної плати, і з 38% до 29% зменшилася частка тих, хто живе переважно пенсії, стипендії, грошової допомоги чи аліментів, з 7% до 2,5% — зі запасів чи доходів, отриманих у підсобному господарстві, на земельній ділянці, з 5% до 3% — шляхом побічних підробітків, з 3% до 2% — з доходів від підприємництва.

Як зазначається у повідомленні, станом на вересень 2024 року частка тих, хто вважає, що ситуація в економіці протягом трьох місяців зміниться на краще, становить 7%, тих, хто дотримується думки, що вона погіршиться — 31%, а частка тих, хто вважає, що вона не зміниться, становить 48,5%.

Подібні тенденції спостерігалися і в динаміці очікуваних змін у короткостроковій перспективі рівня добробуту родини. За даними останнього опитування, частка тих, хто вважає, що він за цей період покращиться, становить 8%, тих, хто дотримується думки, що він погіршиться — 24%, що він не зміниться — 52%.

Оцінка економічної ситуації в країні

Громадяни України досить скептично оцінюють економічну ситуацію в країні: у вересні 2024 року 60% опитаних оцінювали її як «дуже погану» або «досить погану», 6% — як «добру» або «дуже добру» і 29,5% — як «не погану і не добру». Ці цифри кращі, ніж у грудні 2023 року і близькі до «довоєнних» показників травня 2021 року.

Методика опитування

Опитування проводилося методом face-to-face. Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян.