На засіданні Українсько-словацької змішаної комісії оголосили про наміри запустити пряме залізничне сполучення Києва з Братиславою в грудні 2024 року. Про це повідомило Міністерство економіки України.
7 листопада 2024, 8:27
Потяг Київ — Братислава планують запустити до кінця 2024 року
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Що відомо
За словами віцепрем'єра Словаччини із відновлення, стійкості та використання єврофондів Петра Кмеца, сторони домовились про реалізацію залізничного сполучення Київ — Братислава з пересадкою на станції Чоп.
«Маршрут враховує вже розпочате будівництво лінії європейської колії в Україні між Ужгородом і Чопом та можливу майбутню пряму лінію Ужгород — Чоп — Кошице — Братислава з перспективою продовження маршруту до інших європейських країн», — йдеться в повідомленні.
Новий потяг, як очікується, вдасться запустити в середині грудня 2024-го.
Джерело: Мінфін
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