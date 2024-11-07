Потяг Київ — Братислава планують запустити до кінця 2024 року

На засіданні Українсько-словацької змішаної комісії оголосили про наміри запустити пряме залізничне сполучення Києва з Братиславою в грудні 2024 року. Про це повідомило Міністерство економіки України.

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Що відомо

За словами віцепрем'єра Словаччини із відновлення, стійкості та використання єврофондів Петра Кмеца, сторони домовились про реалізацію залізничного сполучення Київ — Братислава з пересадкою на станції Чоп.

«Маршрут враховує вже розпочате будівництво лінії європейської колії в Україні між Ужгородом і Чопом та можливу майбутню пряму лінію Ужгород — Чоп — Кошице — Братислава з перспективою продовження маршруту до інших європейських країн», — йдеться в повідомленні.