У Туреччині знайшли нову схему для розрахунків з рф у рублях

Турецький газовий трейдер Bosphorus Gaz починає пропонувати турецьким експортерам валютообмінні операції, щоб спростити торговельні операції між росією і Туреччиною, які не підпадають під санкції. Про це гендиректор турецької компанії Більгехан Устундаг розповів в інтерв'ю Bloomberg.

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За його словами, нова схема розрахунків має вирішити проблеми турецьких експортерів, які стикаються із затримками розрахунків та високими банківськими комісіями за транзакції пов’язані з росією, навіть за постачання непідсанкційних товарів.

Як це працюватиме

Російські компанії оплачуватимуть придбані у Туреччині товари рублями на рахунок Bosphorus Gaz, який виплачуватиме турецьким експортерам еквівалентну суму, але вже у євро.

Bosphorus Gaz використовуватиме отримані рублі для оплати російського газу, який купує у Газпрому. Усі операції проводитимуть через турецький державний банк Emlak Katilim Bankasi, щоб гарантувати легальність угоди.

Bosphorus Gaz стягуватиме комісію за проведення свопу. При цьому Устундаг Устюндаг запевнив, що торгівля підсанкційними товарами в рамках валютного свопу буде забороненою.

Bosphorus Gaz почала пропонувати валютний своп минулого місяця. За словами Устюндага, зараз ця схема перебуває на стадії тестування. Він також уточнив, що валютний своп не націлений на конкретні сектори, і поки що очікуються невеликі обсяги угод.

«Зараз ми оцінюємо, наскільки це буде затребувано», — зазначив він, уточнивши, що масштаб схеми залежатиме від обсягів турецького експорту та імпорту російського газу.

Зв'язки з росією

Bosphorus Gaz має довгу історію зв'язків з Росією. Газпром володів 71% акцій компанії до 2018 року, а потім продав її турецькій Sen Group. Контракт Bosphorus Gaz з Газпромом передбачає постачання 2,5 млрд кубометрів газу на рік до 2043 року.