Золото впало на побоюванні зростання інфляції

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 листопада 2024, 18:41

Золото впало на побоюванні зростання інфляції

У другій половині середи золото прискорило падіння, опустившись до 3-тижневого мінімуму на тлі стрибка долара після обрання республіканця Дональда Трампа президентом США, пише Yahoo Finance.

У другій половині середи золото прискорило падіння, опустившись до 3-тижневого мінімуму на тлі стрибка долара після обрання республіканця Дональда Трампа президентом США, пише Yahoo Finance.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниВибориПеретравлюючи підсумки виборів, інвестори також готуються до засідання ФРС в очікуванні підказок про темпи зниження процентних ставок.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Вибори

Перетравлюючи підсумки виборів, інвестори також готуються до засідання ФРС в очікуванні підказок про темпи зниження процентних ставок. Перспектива кількох знижень ставок стала основою для вражаючого ралі золота цього року.

Спотове золото знизилося майже на 3% до $2663 за унцію станом на 15:45. Минулого четверга ціна на золото досягла рекордної позначки $2 790. Ф'ючерси впали на 2,9% до $2 670.

Долар тим часом досягнув чотиримісячного максимуму в районі 105,44, оскільки трейдери ставлять на те, що перспектива підвищення тарифів при Трампі може довше утримувати відсоткові ставки на високому рівні.

«Золото буде розриватися між ризиком зростання інфляції, потенційним уповільненням темпів зниження ставок у США в міру розгортання тарифів і попитом на активи-притулки, що зберігається», — сказав Оле Хансен, голова товарної стратегії в Saxo Bank.

Як змінилася ціна на золото при Трампі

Спотове золото подорожчало на 54% під час першого терміну Трампа і приблизно на 50% за нинішнього президента Джо Байдена.

«У перспективі головне питання для ринку золота — наскільки сьогоднішня версія президента Трампа відрізнятиметься від тієї, що перемогла на виборах вісім років тому», — говорить Карстен Менке, аналітик Julius Baer.

Дводенне засідання ФРС закінчується у четвер, і ринки загалом очікують, що ФРС оголосить про зниження ставки на чверть пункту після скорочення на 50 базисних пунктів у вересні.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами