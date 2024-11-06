Золото впало на побоюванні зростання інфляції

У другій половині середи золото прискорило падіння, опустившись до 3-тижневого мінімуму на тлі стрибка долара після обрання республіканця Дональда Трампа президентом США, пише Yahoo Finance.

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Вибори

Перетравлюючи підсумки виборів, інвестори також готуються до засідання ФРС в очікуванні підказок про темпи зниження процентних ставок. Перспектива кількох знижень ставок стала основою для вражаючого ралі золота цього року.

Спотове золото знизилося майже на 3% до $2663 за унцію станом на 15:45. Минулого четверга ціна на золото досягла рекордної позначки $2 790. Ф'ючерси впали на 2,9% до $2 670.

Долар тим часом досягнув чотиримісячного максимуму в районі 105,44, оскільки трейдери ставлять на те, що перспектива підвищення тарифів при Трампі може довше утримувати відсоткові ставки на високому рівні.

«Золото буде розриватися між ризиком зростання інфляції, потенційним уповільненням темпів зниження ставок у США в міру розгортання тарифів і попитом на активи-притулки, що зберігається», — сказав Оле Хансен, голова товарної стратегії в Saxo Bank.

Як змінилася ціна на золото при Трампі

Спотове золото подорожчало на 54% під час першого терміну Трампа і приблизно на 50% за нинішнього президента Джо Байдена.

«У перспективі головне питання для ринку золота — наскільки сьогоднішня версія президента Трампа відрізнятиметься від тієї, що перемогла на виборах вісім років тому», — говорить Карстен Менке, аналітик Julius Baer.

Дводенне засідання ФРС закінчується у четвер, і ринки загалом очікують, що ФРС оголосить про зниження ставки на чверть пункту після скорочення на 50 базисних пунктів у вересні.