Облігації США зазнали найбільшого падіння з 2020 року через інфляційні ризики, пов’язані з перемогою Трампа

Казначейські облігації США впали на торгах у середу, причому 30-річні папери показали найпотужніший спад з березня 2020 року — оскільки інвестори знову почали робити ставки на те, що повернення Дональда Трампа в Білий дім підвищить інфляцію. Про це повідомляє Bloomberg.

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Довгі облігації лідирували за ведмежою динамікою — прибутковість 30-річних боргових зобов'язань зросла на 24 базові пункти, що стало найбільшим денним стрибком з березня 2020 року.

Але втрати поширилися всією кривою, оскільки трейдери скоротили ставки на масштаби пом'якшення політики ФРС. Прибутковість 2-річних облігацій зросла на 13 базових пунктів.

Вони все ще очікують, що центральний банк знизить ставки на чверть пункту в четвер.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій зросла на 21 базисний пункт до 4,48%, найвищого рівня з липня. Вони продемонстрували нижчу дохідність, ніж європейські облігації, що відображає занепокоєння щодо впливу американських тарифів на експортозалежні галузі єврозони.

«Питання про те, чи здатна політика Трампа викликати стійке зростання інфляції, можна обговорювати протягом наступних п'яти років», — сказала Фрея Біміш, голова відділу макроекономіки в TS Lombard.

За її словами, ринки не можуть повністю оцінити це сьогодні.

Такі зміни також сигналізують про занепокоєння тим, що пропозиції Трампа можуть збільшити бюджетний дефіцит і підвищити пропозицію облігацій.

Проте деякі інвестори вже вважають, що зростання прибутковості в США було надмірним.

«Обвал облігацій зайшов надто далеко, і ми очікуємо, що ФРС залишиться на шляху до зниження ставок», — сказав Марк Хефеле, головний інвестиційний директор UBS Global Wealth Management.

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