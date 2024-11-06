Персональні дані 90% росіян знаходяться у відкритому доступі

Внаслідок витоків інформації у відкритому доступі знаходяться персональні дані близько 90% дорослих росіян, заявив голова правління Сбербанку Станіслав Кузнєцов на SOC-форумі. Про це пише РБК.

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Що відомо

«Ситуація давно вже виглядає плачевною. За нашими даними, близько 3,5 мільярда рядків знаходяться у відкритому доступі. Вже десь близько 90% дорослого населення, на жаль, тією чи іншою мірою мають свої персональні дані у відкритому доступі», — розповів Кузнєцов.

Згідно з аналізом Сбербанку, проведеним за підсумками минулого року та першого півріччя 2024 року, основним джерелом витоків виявилися інтернет-магазини та медичні установи, а на банки припало не більше 2%.

Гроші росіян можуть викрасти

Аналітики банку очікують, що у росіян за підсумками року можуть викрасти близько 250 млрд. рублів. За прогнозом банку, збитки російської економіки від кібератак у 2023−2024 роках можуть наблизитися до 1 трлн рублів, якщо ситуація не зміниться.

За даними InfoWatch, в 2023 році з російських фінансових організацій вибігло 170,3 млн. записів персональних даних клієнтів, а всього було зафіксовано 64 випадки витоків. Це у 3,2 рази та на 12,3% більше, ніж у 2022 році. При цьому майже половина витоків (46,9%) сталася у банках.

Згідно з останніми даними Банку росії, у другому кварталі 2024 року шахраї вкрали у клієнтів банків 4,7 млрд рублів, здійснивши 257 тис. грошових переказів. Хоча банки запобігли крадіжці майже 2,3 трлн рублів, клієнтам було повернено лише 6,1% викраденої суми.