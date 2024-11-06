Укренерго оголосило технічний дефолт за євробондами

Укренерго з 9 листопада тимчасово призупиняє здійснення платежів за борговими зобов'язаннями за «зеленими» облігаціями сталого розвитку. Про це повідомила пресслужба компанії.

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«Це технічне рішення діятиме до моменту завершення планованої реструктуризації боргу в найближчі місяці. „Укренерго“ спільно з урядом України вживає всіх необхідних заходів, щоб досягти угоди з власниками облігацій у найближчій перспективі», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підставами для припинення платежів є положення окремого закону, а також двох постанов уряду та наказу Міністерства енергетики. Зазначені нормативні акти були ухвалені у межах виконання Україною умов співпраці з МВФ.

В «Укренерго» додали, що поінформували своїх партнерів і кредиторів про тимчасове зупинення здійснення платежів за єврооблігаціями та «запевнили їх в операційній та фінансовій стійкості компанії».

Нагадаємо

У листопаді 2021 року НЕК «Укренерго» залучила фінансування в розмірі $825 млн шляхом випуску «зелених» облігацій під гарантії держави на Лондонській фондовій біржі строком на 5 років під 6,875% річних.

Кошти від розміщення єврооблігацій використали для погашення боргів перед виробниками електроенергії за «зеленим тарифом».

Єврооблігації «Укренерго» вперше були реструктуризовані у 2022 році, коли їх власники облігацій погодилися продовжити початкову дату погашення у 2026 році до 2028 року і надали компанії дворічну відстрочку виплати відсотків, яка закінчувалася у листопаді 2024 року.