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6 листопада 2024, 16:25

Майже 35 грн/л: У жовтні ціни на автогаз продовжили зростати

У жовтні 2024 року скраплений газ у роздробі продовжив дорожчати. Так, за місяць середня ціна на газ зросла на 1,63 грн за літр — до 34,85 грн/л. Про це повідомляє enkorr із посиланням на ціновий моніторинг Консалтингової групи «А-95».

У жовтні 2024 року скраплений газ у роздробі продовжив дорожчати.
Фото: sud.ua

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Зазначається, що з початку осені приріст становив трохи більш як 6 грн/л, повністю відігравши зростання акцизу, й навіть більше.

Минулого місяця найбільше — на 3 грн/л — зросла ціна на ресурс у дніпропетровській мережі VostokGaz і кіровоградській «Рур груп», додавши з 1 вересня 6,50 грн/л, до 35,49 грн/л.

Найменше — на 0,83 грн/л — здорожчало пальне на стелах UPG через більш активне зростання у вересні. Всього за два місяці ціна на газ у мережі збільшилася на 6,10 грн/л, до 34,02 грн/л.

В інших мережах — як регіональних, так і національних, — LPG за жовтень додало у середньому від 1 грн/л до 2,17 грн/л.

Середня ціна на газ у мережі «Авантаж 7» залишається найнижчою у країні — 32,95 грн/л, хоч і додала у жовтні 2 грн/л, з вересня — 5,50 грн/л. Точково дешевше тільки у Marshal у Житомирській області (31,90 грн/л) і «БРСМ-Нафти» в Миколаївській (32,29 грн/л).

За місяць різниця між цінами на ресурс у преміумів і дискаунтерів звузилася на 51 коп./л і на 1 листопада становила 2,76 грн/л. Але в місячній динаміці відрив між цими сегментами у середньому зріс із 2,54 грн/л у вересні до 2,88 грн/л у жовтні.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК у вересні-жовтні 2024 р., грн/л:

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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