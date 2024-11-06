«єОселя» стає доступнішою: Розмір першого іпотечного внеску для молоді зменшили вдвічі

Програму іпотечного кредитування «єОселя» зробили доступнішою для молоді. Тепер українці віком до 26 років можуть отримати іпотеку із початковим внеском від 10% вартості житла замість 20% як це було раніше. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, до сьогодні частка молоді серед учасників програми була незначною — 9%. Загалом у цій віковій категорії було отримано 1 115 кредитів.

«Ми очікуємо, що частка молодих учасників програми зростатиме, це стимулюватиме молодь залишатися в країні, а розвиток програми посилить позитивний ефект для будівельної та суміжних галузей і в підсумку — для економіки України», — зазначила вона.

Як оформити іпотеку

Оформити іпотеку за програмою «єОселя» можна через застосунок «Дія». Для цього потрібно:

В застосунку «Дія» перейти у розділ Сервіси та обрати «єОселя».

Заповнити заяву та обрати уповноважений банк.

Підписати необхідні документи за допомогою «Дія.Підпису».

Після отримання в застосунку «Дія» відповіді від уповноваженого банку можна розпочинати оформлення іпотеки.

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«єОселя»

Програма стартувала в жовтні 2022 року. Всього за два роки за програмою доступного іпотечного кредитування видано 14 030 кредитів на загальну суму 22,6 млрд грн.

Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, Таскомбанк і BISBANK.