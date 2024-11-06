В Україні розширили програму грошової допомоги від ООН. Хто може її отримати

Напередодні зими стартувала нова хвиля програми грошової допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН), в межах якої розширено та додано нові категорії українців. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

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До переліку отримувачів, окрім тих, хто отримував раніше, тепер увійшли особи без права на пенсію, дорослі та діти з інвалідністю, які одночасно відповідають наступним критеріям:

мешкають на територіях активних або можливих бойових дій (згідно з наказом № 309);

отримують соціальну допомогу менше ніж 3 250 грн на місяць;

не отримують допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

не отримують міжнародної цільової грошової підтримки від інших міжнародних організацій під час надання допомоги.

Розмір допомоги

Розмір допомоги становить різницю між 3 250 грн та сумою вже існуючої соціальної допомоги від держави, яку отримує людина. Наприклад, якщо людина отримує 2 700 грн соціальної допомоги, виплата становитиме додатково 550 грн.

Наразі ця програма розрахована на 6 місяців, загальна сума коштів, яку ВПП спрямує на допомогу — понад 284 млн грн.

Кошти виплачуються на банківський рахунок чи адресною доставкою Укрпошти. Платежі на банківські рахунки здійснюють вже зараз, виплати через Укрпошту розпочнуться за кілька тижнів.

Звертатися до ВПП ООН чи Міністерства соціальної політики не потрібно — списки отримувачів формує ДП «ІОЦ Мінсоцполітики» на підставі наявних у державі реєстрів, а ВПП спрямовує грошові виплати цим людям.

Нагадаємо

У серпні 2023 року Мінсоцполітики та Всесвітня продовольча програма ООН об'єднали свої зусилля для фінансової підтримки пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій. В результаті грошову допомогу отримують пенсіонери, які мають низьку пенсію та не отримують інших грошових допомог від міжнародних організацій.

З лютого по квітень 2024 року спільний проект з ВПП ООН було розширено на осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю. В межах такої співпраці додатковою підтримкою за рахунок коштів ВПП ООН охоплено понад 750 тисяч українців.

Допомогу щомісяця отримують понад 400 тисяч українських пенсіонерів. Наразі програма фінансується внесками Німеччини, Європейського союзу, США, Франції та приватних донорів.