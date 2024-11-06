В Україні розширили програму грошової допомоги від ООН. Хто може її отримати

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 листопада 2024, 15:22

В Україні розширили програму грошової допомоги від ООН. Хто може її отримати

Напередодні зими стартувала нова хвиля програми грошової допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН), в межах якої розширено та додано нові категорії українців. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Напередодні зими стартувала нова хвиля програми грошової допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН), в межах якої розширено та додано нові категорії українців.
Фото: НБУ

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

До переліку отримувачів, окрім тих, хто отримував раніше, тепер увійшли особи без права на пенсію, дорослі та діти з інвалідністю, які одночасно відповідають наступним критеріям:

  • мешкають на територіях активних або можливих бойових дій (згідно з наказом № 309); 
  • отримують соціальну допомогу менше ніж 3 250 грн на місяць; 
  • не отримують допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО);  
  • не отримують міжнародної цільової грошової підтримки від інших міжнародних організацій під час надання допомоги. 

Розмір допомоги

Розмір допомоги становить різницю між 3 250 грн та сумою вже існуючої соціальної допомоги від держави, яку отримує людина. Наприклад, якщо людина отримує 2 700 грн соціальної допомоги, виплата становитиме додатково 550 грн.

Наразі ця програма розрахована на 6 місяців, загальна сума коштів, яку ВПП спрямує на допомогу — понад 284 млн грн.

Кошти виплачуються на банківський рахунок чи адресною доставкою Укрпошти. Платежі на банківські рахунки здійснюють вже зараз, виплати через Укрпошту розпочнуться за кілька тижнів.

Звертатися до ВПП ООН чи Міністерства соціальної політики не потрібно — списки отримувачів формує ДП «ІОЦ Мінсоцполітики» на підставі наявних у державі реєстрів, а ВПП спрямовує грошові виплати цим людям.

Нагадаємо

У серпні 2023 року Мінсоцполітики та Всесвітня продовольча програма ООН об'єднали свої зусилля для фінансової підтримки пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій. В результаті грошову допомогу отримують пенсіонери, які мають низьку пенсію та не отримують інших грошових допомог від міжнародних організацій.

З лютого по квітень 2024 року спільний проект з ВПП ООН було розширено на осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю. В межах такої співпраці додатковою підтримкою за рахунок коштів ВПП ООН охоплено понад 750 тисяч українців.

Допомогу щомісяця отримують понад 400 тисяч українських пенсіонерів. Наразі програма фінансується внесками Німеччини, Європейського союзу, США, Франції та приватних донорів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає TAN72 и 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами