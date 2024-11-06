НБУ хоче оновити вимоги до бази даних «автоцивілки»

Нацбанк пропонує до обговорення проєкт положення про функціонування Єдиної централізованої бази даних щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Що відомо

Проєкт положення про функціонування Єдиної централізованої бази даних щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів розроблено для реалізації нового закону про «автоцивілку», основні положення якого буде введено в дію з 1 січня 2025 року.

Проєкт положення, запропонованих для громадського обговорення змін, передбачає перехід на електронну форму договорів страхування з накопиченням та зберіганням інформації в єдиній базі даних.

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Так, страховики-члени МТСБУ повинні будуть вносити оновлену інформацію щодо укладених внутрішніх і міжнародних договорів «автоцивілки» та страхових виплат.

Проєкт положення також визначає оновлений перелік інформації про договори та страхові виплати, яку вноситимуть страховики та МТСБУ, встановлює строки оновлення даних та вимоги до захисту інформації.

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Зокрема, після введення в дію нового положення втратить чинність постанова НБУ від 30 травня 2022 року № 108 щодо здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів.

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