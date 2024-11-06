Курс валют на 6 листопада: євро в обмінниках подешевшало на 38 копійок

У середу на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Курс євро у покупці втратив 15 копійок, а у продажу додав 3 копійки.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці втратив 1 копійку, а у продажу додав 3 копійки. Євро втратило 38 копійок у покупці та 10 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,25−41,70 грн. Євро купують за 44,80 грн, а продають за 45,48 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,59−41,68, євро — 44,92−45,35 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,49−41,51 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,54−44,55 грн/євро.

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