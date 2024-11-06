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6 листопада 2024, 10:45

В Україні за рік у 2 рази зросла кількість боргів за штрафи ТЦК

В Україні більшає боргів за штрафи, виписані через порушення правил військового обліку. Понад 21 тисячу проваджень за порушення військового обліку було зафіксовано за 10 місяців 2024 року в Україні за даними Міністерства юстиції. Це вже у 2 рази більше, ніж за весь 2023 рік. Про це йдеться у повідомленні Опендатабот.

В Україні більшає боргів за штрафи, виписані через порушення правил військового обліку.
Фото: kar-rada.gov.ua

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Штрафи ТЦК

Лише кожен третій протермінований штраф цьогоріч сплачують. Переважна більшість боргів на чоловіках, проте штрафів на жінок наразі більшає.

21 336 боргів за штрафи через порушення правил військового обліку було відкрито в Україні цьогоріч. Це у 2 рази більше, ніж за весь минулий рік: тоді до Реєстру потрапило 10 542 проваджень.

Переважна більшість боргів відкрита на чоловіків — 21 161 проваджень або ж 99%. Втім більшає жінок, які мають штрафи через порушення правил військового обліку. За рік кількість проваджень на жінок зросла у 1,4 рази: зі 121 торік до 175 цьогоріч.

Нагадаємо

В Україні з 1 жовтня 2023 року військовий облік став обов’язковим для жінок певних професій віком від 18 до 60. Аби не отримати штраф, жінки мали стати на облік до 17 липня 2024 року.

Зазначимо, що для боржників діє низка обмежень, як-от на відкриття нових банківських рахунків, блокування поточних, неможливість реєстрації різних угод через нотаріусів тощо.

При цьому, такі покарання мають ще й іміджеві наслідки, адже реєстр є публічним, а тому інформацію в ньому можуть перевіряти, зокрема, роботодавці при прийомі на роботу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

+
+60
TAN72
TAN72
6 листопада 2024, 10:56
#
Как говорил «гарант» я некому, нечего не должен 😂
+
0
potator
potator
6 листопада 2024, 11:02
#
Это до того как в банях перестал выступать или уже позже)
+
0
korvin29
korvin29
6 листопада 2024, 12:09
#
После окончания войны все эти штрафы будут аннулированы, тк мужчины чтоб не платить эти штрафы будут работать без официального трудоустройства.
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
6 листопада 2024, 13:26
#
Так ID паспорт надо менять каждые 10 лет. Война явно затянется. Даже если работать неофициально, с недействительным паспортом вряд ли они смогут жить. А при продлении ID карты у них потребуют военный билет и ничего скрыть не удасться.
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
6 листопада 2024, 13:45
#
Почему не смогут? Зачем человеку у которого заблокированы все карты, которому закрыт выезд с страны и встреча которого с полицаями и так закончится печально действительный паспорт? Ну и я молчу, что почти у всех кто старше ±30 лет он книжечкой и бессрочный.
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0
Kikudzuki
Kikudzuki
6 листопада 2024, 14:10
#
Если в 45 не вклеить новое фото — паспорт становится недействительным. Как они устроятся на работу, пусть и неофициальную? Работодатель не попросит даже паспорт предъявить?
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0
Mini Mi
Mini Mi
6 листопада 2024, 12:52
#
Ну так думать что мужики бросятся платить по 25к могли только наши депутаты. Все здравомыслящие люди сразу сказали что заплатят единицы, основная масса просто подождёт.
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0
Kikudzuki
Kikudzuki
6 листопада 2024, 13:30
#
Если не заплатить сразу штраф 25тыс, то он автоматом увеличивается вдвое. А количество штрафов неограничено… До конца войны — хоть каждый месяц накладывай… ☹️
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0
korvin29
korvin29
6 листопада 2024, 13:45
#
Так мужики выедут в другую страну и там будут работать.
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0
Kikudzuki
Kikudzuki
6 листопада 2024, 14:06
#
Так им же придется предъявить паспорт при пересечении границы. А наши их внесут в реестр должников. Должникам запретят пересекать границу. 🤷‍♀️
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+15
Mini Mi
Mini Mi
6 листопада 2024, 13:46
#
Сколько угодно накладывай, это же админштрафы, они три года живут.
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