Найдорожчі вибори в історії США. Financial Times підрахувала, скільки витратили Гарріс і Трамп

Демократка Камала Гарріс і республіканець Дональд Трамп спільно витратили рекордні $3,5 млрд на свої виборчі кампанії, зробивши вибори 2024 року найдорожчими в історії США. За даними Financial Times , загалом було зібрано близько $4,2 млрд, включно з внесками від партійних комітетів і зовнішніх груп.

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Скільки витратили

Камала Гарріс змогла залучити більше коштів, ніж Трамп, зібравши понад $2,3 млрд через Демократичний національний комітет, супергрупи і так звані Super Pacs, які можуть отримувати необмежені пожертви від фізичних осіб. З цієї суми витрачено вже $1,9 млрд. Натомість команда Трампа зібрала трохи більше ніж $1,8 млрд, з яких витрачено $1,6 млрд.

Близько половини всіх коштів пішло на рекламу, особливо в семи штатах, що вважаються ключовими для результатів виборів. Кампанія Гарріс витратила понад $1 млрд на рекламу в цих штатах, тоді як загальні витрати обох кампаній на рекламу у вирішальних регіонах склали майже $1,5 млрд. Зокрема, лише в Пенсильванії, де на кону 19 голосів вибірників, витрачено понад $400 млн.

Також значну частину бюджету кампанії Трампа було виділено на юридичні витрати, пов’язані з його судовими процесами — на це пішло більш як $100 млн, що складає 14% усіх витрат. Ці витрати частково покривалися коштом партії та супергруп, таких як фінансована Ілоном Маском America Pac, на яку він пожертвував $118 млн.