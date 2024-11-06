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6 листопада 2024, 10:01

Туреччина запускає рублевий своп для полегшення торгівлі з рф

Компанія Bosphorus Gaz, другий за величиною приватний імпортер російського газу в Туреччині, запускає валютний своп з рублем, щоб спростити розрахунки між турецькими і російськими учасниками торгівлі. Про це в інтерв'ю Bloomberg розповів генеральний директор компанії Більгехан Устюндаг.

Компанія Bosphorus Gaz, другий за величиною приватний імпортер російського газу в Туреччині, запускає валютний своп з рублем, щоб спростити розрахунки між турецькими і російськими учасниками торгівлі.
Фото: depositphotos

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Деталі

Схема валютного свопу від Bosphorus Gaz працює так: російські компанії мають заплатити турецьким експортерам за поставлені товари, але замість звичайних банківських переказів, які через санкції можуть затримуватися і вимагати великих комісій, платежі проходять через посередника — Bosphorus Gaz.

Російські покупці переводять рублі на рахунок Bosphorus Gaz, який потім виплачує турецьким експортерам еквівалентну суму, але євро. Ці євро простіше використовувати у Туреччині, ніж рублі, що полегшує експортерам отримання платежів.

Сам Bosphorus Gaz використовує отримані рублі для оплати російського газу, який купує у «Газпрому». Усі операції проводяться через турецький державний банк Emlak Katilim Bankasi, щоб гарантувати легальність угоди. Bosphorus Gaz стягуватиме комісію за проведення свопу, уточнив Устюндаг, додавши, що торгівлю санкційними товарами в рамках валютного свопу буде заборонено.

За даними Bloomberg, стамбульська Bosphorus Gaz почала пропонувати валютний своп минулого місяця, щоб задовольнити попит експортерів, які стикаються із затримками та високими комісіями при використанні банків для угод, пов'язаних із росією, навіть якщо товари не перебувають у чорному списку США та їхніх союзників.

За словами Устюндага, зараз ця схема перебуває на стадії тестування. Він також уточнив, що валютний своп не націлений на конкретні сектори, і поки що «очікуються невеликі обсяги».

«Зараз ми оцінюємо, наскільки це буде затребувано», — зазначив він, зазначивши, що однією з труднощів може стати узгодження обсягів експорту та закупівель газу.

Агентство Bloomberg називає ініціативу газового імпортера «прикладом того, як бізнес адаптується до західних санкцій, введених після початку військової агресії росії в Україні, які змусили традиційні банки виявляти обережність в обробці операцій з росією». Інші приклади включають бартерні угоди для сільгосппродукції та розрахунки у сусідніх країнах, таких як Казахстан.

На цей час заборони на російський газ у Європі немає, і вона продовжує надходити до деяких частин континенту, хоча й у менших обсягах, ніж до лютого 2022 року. росія постачає газ безпосередньо до Туреччини трубопроводами дном Чорного моря.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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