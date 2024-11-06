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6 листопада 2024, 9:01

Найбільшого приватного видобувача бурштину в Україні купує бізнесмен із Китаю — ЗМІ

Компанію ТОВ «Центр «Сонячне ремесло», яка минулого року видобула найбільше бурштину-сирцю з-поміж приватних надрокористувачів України, купує громадянин Китаю Рен Йонгпенг. Про це пише Nadra.Info.

Компанію ТОВ «Центр «Сонячне ремесло», яка минулого року видобула найбільше бурштину-сирцю з-поміж приватних надрокористувачів України, купує громадянин Китаю Рен Йонгпенг.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Видання зауважило, що з вівторка, 5 листопада, українська компанія Рена Йонгпенга ТОВ «Люмос Плюс» стала одноосібним учасником ТОВ «Центр Сонячне Ремесло», яке трьома днями раніше, 2 листопада, очолив директор «Люмос Плюс» Федір Горбань.

Джерело видання на ринку надрокористування повідомило, що закриття угоди і оновлення даних про кінцевого бенефіціарного власника очікується найближчими днями.

Як пише Ліга, бурштиновидобувну компанію зі схожою назвою — ТОВ «Сонячне ремесло» (раніше називалося ТОВ «Санкамян») — з минулого року контролюють Ігор Мазепа і Юрій Благодир. Третім учасником цього товариства є громадянин Китаю Ванг Чжикай. Ігор Мазепа назвав цю людину «одним з основних операторів китайського ринку бурштину».

ТОВ «Центр Сонячне Ремесло», яке видобуває бурштин родовища «Володимирець Східний» у Рівненській області, також контролює Ігор Мазепа разом із партнерами.

Джерело: Мінфін
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