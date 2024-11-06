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6 листопада 2024, 8:42

В Україні відновлюють держконтроль за якістю ліків

Кабмін постановив з 1 січня 2025 року відновити державний контроль за якістю лікарських засобів, а також за дотриманням ліцензійних умов з виробництва, торгівлі та імпорту лікарських засобів. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабмін постановив з 1 січня 2025 року відновити державний контроль за якістю лікарських засобів, а також за дотриманням ліцензійних умов з виробництва, торгівлі та імпорту лікарських засобів.
Фото: depositphotos

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Деталі

За словами Мельничука, зміни були внесені до постанови Кабміну від 13 березня 2022 року № 303 під час засідання Кабміну.

«Передбачено відновлення з 1 січня 2025 року здійснення планових заходів державного нагляду за дотриманням субʼєктами господарювання вимог законодавства щодо якості лікарських засобів, ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого КМУ, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, затверджених постановою КМУ від 6 квітня 2016 року № 282», — зазначив він.

Окрім того, відновлюється державний нагляд за дотриманням ліцензійних умов з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою КМУ від 30 листопада 2016 року № 929.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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