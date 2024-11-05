Інвестори розчарувались в індійському фондовому ринку і продали рекордний обсяг акцій

Іноземні інвестори розчаровуються в індійському фондовому ринку. Вони продали рекордний обсяг акцій на тлі ознак згасання економічного буму в Індії. Про це повідомляє Bloomberg.

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У жовтні 2024 року глобальні фонди вивели $10 млрд, що навіть більше, ніж під час раптового блокування економіки під час спалаху COVID-19 у березні 2020 року.

Зазначається, що у певному сенсі це було очікувано: споживча економіка Індії слабка, а процентні ставки високі. Автомобільні дилери переповнені рекордно високим запасом.

Якщо закупівлі у святковий сезон не очистять непродані запаси на $9 млрд, особливо невеликих автомобілів вартістю нижче 1 мільйона рупій ($12 000), попереду будуть проблеми. Акції Maruti Suzuki India Ltd., найбільшого автовиробника країни, впали на 18% трохи більше ніж за місяць.

За даними Investing, в останні роки Індія стала кращим напрямком для інвестицій завдяки швидкому економічному зростанню, зростанню корпоративних прибутків та загальної тенденції відходу від Китаю.

Але цей імпульс починає згасати, оскільки оцінки акцій стали одними з найдорожчих у світі, темпи зростання економіки та прибутків уповільнюються, а китайські акції починають відновлення після стимулюючої кампанії з кінця вересня.

Споживачі в індійських містах скорочують витрати, і компанії-виробники попереджають про зниження попиту середнього класу через інфляцію та несприятливі перспективи зайнятості.

Goldman Sachs став нейтральним щодо індійських акцій з підвищеної ваги минулого місяця, посилаючись на уповільнення економічного зростання та високі оцінки. Деякі економісти прогнозують зростання економіки менш ніж на 7% цього фінансового року, порівняно з більш ніж 8% минулого року.

У міру прискорення відтоку основний індекс Nifty 50 втратив 6,2% у жовтні, що стало його найгіршим місячним результатом з березня 2020 року. Прогноз прибутку індексу на 2025 фінансовий рік скоротився на 2,2% у ході поточного сезону звітності, згідно з Jefferies Financial Group Inc.

Проте Nifty зріс більш ніж на 10% з початку цього року і перебуває на шляху до безпрецедентного дев'ятого року зростання поспіль. Покупки акцій на суму понад $50 млрд внутрішніми установами країни цього року допомогли запобігти глибшому розпродажу на ринку.

«Внутрішня ліквідність може продовжувати підтримувати фондовий ринок Індії. Ми все ще вважаємо, що прибутки можуть зростати приблизно на 15%, і індекс Sensex може досягти нового максимуму», — сказала Джоан Го, старший інвестиційний стратег банку DBS, що базується в Сінгапурі.

Навіть після недавнього спаду, оцінка індексу NSE Nifty 50 залишається найдорожчою в Азії, що розвивається. Індекс торгується більш ніж у 21 разів вище за прогнозований прибуток на наступні 12 місяців, порівняно з п'ятирічним середнім коефіцієнтом 19,4.

Глобальні інвестори зазвичай інвестують у певні сектори в Індії, «і я думаю, що деякі з них мають завищені оцінки», сказав Брайан Керманк, менеджер портфеля в GQG Partners, в інтерв'ю Bloomberg минулого тижня.

Стратеги з Societe Generale Group очікують деякого послаблення індійських акцій ближче до кінця року.

«Ринок ще повністю не врахував ступінь уповільнення, яке може наступити», — написали Венугопал Гарре та Ніхіл Арела у записці. «Коли реальність набуде чинності, ми очікуємо на подальше, але обмежене зниження Nifty від поточних рівнів до приблизно 23,500 — що залишається нашою метою на кінець року».

У понеділок індекс знизився на 1,3%, максимально за місяць до 23,995.35.

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