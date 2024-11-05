До закриття міжбанку курс долара зріс на 6 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу. Євро впало на 13 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.
5 листопада 2024, 17:28
Курс валют на вечір 5 листопада: гривня на міжбанку подешевшала
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Відкриття 5 листопада
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Закриття 5 листопада
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Зміни
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41,43/41,47
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41,49/41,51
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6/4
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45,12/45,15
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45,25/45,25
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13/10
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,25−41,70 грн. Євро купують за 44,95 грн, а продають за 45,45 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,58−41,65, євро — 45,30−45,45 грн.
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Джерело: Мінфін
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