НБУ у жовтні спрямував зі спецрахунку понад 563 мільйони гривень на потреби оборони

Від початку повномасштабної війни зі спецрахунку, відкритого Національним банком України на потреби оборони, перераховано майже 37,8 млрд грн, у жовтні 2024 року — понад 563,4 млн грн. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

«Загалом з початку війни зі спецрахунку на потреби оборони Національний банк перерахував майже 37,8 млрд грн», — ідеться в повідомленні.

За жовтень на спецрахунок надійшло понад 176,6 млн грн. Загалом із початку повномасштабного вторгнення на спецрахунок надійшло майже 39,2 млрд грн в еквіваленті.

Хто переказував кошти

Зазначається, що кошти переказували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота (зокрема із США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та інших країн).

З-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, єни, швейцарські франки, злоті, австралійські долари) надійшло майже 18,8 млрд грн в еквіваленті.