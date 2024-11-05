В США судитимуть керівників компанії за незаконний експорт технологій до рф на понад $6 мільйонів

Міністерство юстиції США звинуватило двох керівників американської компанії Eleview International в експорті підсанкційних технологій до росії на $6,4 млн. Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

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Відповідно до обвинувачення, компанія та її керівники організували схему для обходу експортних санкцій, накладених на росію після повномасштабного вторгнення в Україну.

Деталі

Як зазначено у справі, з березня 2022 по червень 2023 року Eleview використовувала три різні схеми, щоб відправляти товари та технології, що мали військове застосування, до росії через Туреччину, Фінляндію та Казахстан.

Зокрема, компанія обслуговувала російських клієнтів через інтернет-магазин, де вони могли замовляти американські товари, які потім відправлялися з Вірджинії до посередників у зазначених країнах. Вартість експортованих товарів за кожною схемою оцінюється в мільйони доларів.

Схеми

Схема через Туреччину. Зазначається, що Eleview відправляла телекомунікаційне обладнання вартістю $1,48 млн фіктивному отримувачу в Туреччині, тоді як справжнім отримувачем була російська компанія, що обслуговувала уряд рф, зокрема Федеральну службу безпеки.

Схема через Фінляндію. В рамках цієї схеми компанія відправила товарів на суму $3,45 млн. Перед відправкою в кожну посилку додавали російський трекінг-номер, що полегшувало їх доставку до росії. Товари включали електронні компоненти, аналогічні до тих, що використовуються на російських дронах-камікадзе.

Схема через Казахстан. Eleview експортувала товари на суму $1,47 млн через компанію, яка спеціалізується на доставці до росії, в тому числі продукцію з подвійним призначенням.

Правові наслідки

Якщо суд визнає їх винними, кожному з керівників компанії Eleview загрожує до 20 років ув'язнення.