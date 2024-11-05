У жовтні на біржі ICE продали рекордний обсяг скрапленого природного газу

Обсяги торгів ф’ючерсами на скраплений природний газ (СПГ) на Міжконтинентальній біржі (ICE) у жовтні досягли безпрецедентного рівня, згідно з біржовими даними й аналізом ринку. Це значне зростання відображає посилену підготовку ринку до зимового сезону, попри низький попит у деяких азійських регіонах, повідомляє галузеве видання enkorr.

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У жовтні обсяги торгів ф’ючерсами на СПГ Japan Korea Marker (JKM) на ICE зросли на 32,61% порівняно з минулим роком і досягли 100 755 лотів, що еквівалентно приблизно 19,38 млн метричних тонн СПГ, або 305 вантажів.

Цей обсяг — результат збільшення на 5,36% порівняно з вереснем, завдяки значним транзакціям, зареєстрованим 25 жовтня, з більш ніж 10 тис. лотів, сторгованих за контрактами у період із грудня 2024 року по грудень 2026 року.

Зі слів брокера, високий рівень транзакцій може вказувати на прямі операції без участі посередників, що свідчить про стратегії хеджування ризиків деякими гравцями ринку.

Трейдер із Сингапуру підтвердив цю позицію, зазначивши, що ці угоди можуть бути спричинені практикою хеджування в очікуванні невизначеності на енергетичному ринку.

У рамках процесу оцінки Platts «Market On Close» обсяги торгів короткостроковими ф’ючерсами JKM LNG досягли 3 185 лотів у жовтні, що означає зростання на 15,4% порівняно з вереснем і стрибок на 198,29% порівняно з попереднім роком.

Відкритий інтерес до ф'ючерсів JKM LNG, що представляє кількість відкритих позицій, які очікують розрахунку, також досяг рекордного рівня, зі 131 678 лотами до кінця місяця.

Ця загальна сума включає 129 068 лотів для стандартних ф’ючерсів і 2 610 лотів для ф’ючерсів із негайним постачанням. Цей рекордний рівень свідчить про підвищене очікування активності ринку СПГ у зимовий сезон, оскільки прогнози погоди можуть вплинути на енергетичні потреби.

Попри підвищену активність щодо ф’ючерсів, обсяги торгів на опціони JKM LNG впали на 65%, до 800 лотів. Відкритий інтерес до опціонів становив 12 100 лотів, що на 13,39% менше, ніж у вересні.