Нацбанк увів в обіг пам’ятну монету «Рік Змії» (фото)

Нацбанк презентував монету «Рік Змії» присвячену саме символу 2025 року. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Дизайн монети

На реверсі зображено стилізований символ східного календаря 2025 року — змію.

Її образ — закомпонований у шестикутник, що виражає динаміку та внутрішню силу, а в поєднанні з агресивним зображенням зміїної голови — ворожість та непередбачуваність для нападника. Закручений хвіст змії нагадує шаблю, що символізує готовність до боротьби.

На аверсі по колу зображені 12 символів східного календаря, в центрі кола — стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на головуючий у 2025 році знак китайського зодіаку.

Продаж монети

Пам’ятна монета «Рік Змії» вводиться в обіг 5 листопада 2024 року. Її номінал 5 гривень. Тираж — 80 тисяч штук у сувенірній упаковці.

Придбати пам’ятну монету «Рік Змії» можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

Загалом через інтернет-магазин поступово буде реалізовано 48 тисяч монет.

Крім того, монета реалізовуватиметься і банками-дистриб'юторами в міру відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.