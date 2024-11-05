Hamster Kombat втратив 260 млн гравців, Tether розробляє механізм оплати газу в USDT: що нового

Hamster Kombat після лістингу втратив майже 260 млн гравців

Telegram-клікер Hamster Kombat зіткнувся зі значним відтоком активних гравців після невдалого, на думку користувачів, аірдропу.

Згідно зі статистикою застосунку, щомісячна кількість «тапальщиків» знизилася до 40,9 млн, хоча наприкінці вересня становила 300 млн. Ціна токена HMSTR, яка в день лістингу 26 вересня перебувала на рівні $0,011, на момент написання обвалилася до $0,002431, за даними CoinGecko.

На початку липня засновник Telegram Павло Дуров назвав гру Hamster Kombat «інтернет-феноменом» і «найбільш швидко зростальним цифровим сервісом у світі».

Проте неодноразове перенесення дати старту торгів на великих біткоїн-біржах, а також виключення більшості гравців зі списків роздачі викликало обурення у спільноті.

З 300 млн гравців тільки 131 млн отримали токени. Близько 2,3 млн із загальної кількості користувачів забанили за читерство.

Kraken, Paxos, Robinhood та інші представили мережу для стейблкоїнів

Компанії Anchorage Digital, Bullish, Galaxy Digital, Kraken, Nuvei, Paxos і Robinhood представили мережу Global Dollar Network, яка покликана «прискорити використання стабільних монет у всьому світі».

До Global Dollar Network можуть приєднатися лідери різних секторів, включно з біржами, фінтех-компаніями, банками, інвестиційними платформами та іншими.

В основі мережі лежить стейблкоїн Global Dollar (USDG) з прив’язкою до долара, який випустив сінгапурський підрозділ компанії Paxos, йдеться в повідомленні.

«Мережа використовує колективні переваги кожного зі своїх партнерів, щоб стимулювати розвиток як криптовалют, так і ширших фінансових рішень з використанням USDG… Global Dollar Network прагне змінити ландшафт стабільних монет, пропонуючи рішення, що відповідає суворим вимогам глобальних підприємств і водночас сприяє спільному зростанню та інноваціям», — йдеться в заяві.

Крім того, у повідомленні йдеться, що мережа Global Dollar Network «революціонізує ринок стейблкоїнів, пропонуючи надійну стабільну валюту, яка забезпечує пропорційну економічну вигоду для всіх партнерів».

Виконавчий директор Kraken Арджун Сеті (Arjun Sethi) вважає, що відсутність конкуренції на ринку «стабільних монет» не дозволила галузі повністю розкрити свій потенціал.

На його думку, USDG пропонує більш справедливу модель, яка залучить в екосистему основних учасників і прискорить появу нових варіантів використання стейблкоїнів.

Tether розробляє механізм оплати газу в USDT

Різні L2 працюють над підтримкою USDT для оплати газу. Про це повідомив CEO емітента стейблкоїна Паоло Ардоіно.

Топменеджер прокоментував чутки про запуск компанією власного блокчейну, що поширюються. Він виключив цей сценарій.

«Одна з головних причин, через яку Tether не буде запускати мережу найближчим часом, полягає в тому, що нейтралітет вкрай важливий. Наш девіз Unstoppable TogETHER підкреслює нашу зацікавленість у партнерстві з іншими компаніями та спільнотами, а не в спробі все централізувати», — пояснив Ардоіно.

CEO Tether пообіцяв розширення продуктової лінійки. Новий реліз він зсунув «на сім днів» через «передвиборчий шум».

Mt.Gox переказала біткоїни на $2,3 млрд на сторонні адреси

Збанкрутіла криптобіржа Mt.Gox відправила на два невідомі гаманці 34 371 BTC (приблизно $2,3 млрд). Транзакції зафіксував сервіс Arkham.

32 371 BTC переказали на адресу «1FG2C…Rveoy», 2000 BTC — на немаркований гаманець «15gNR…a8Aok».

Операція стала найбільшою за останні місяці. Їй передував переказ 500 BTC 1 листопада. Попередні транзакції зафіксовані наприкінці вересня.

У травні Mt.Gox уперше за п’ять років почала переміщати наявні в її розпорядженні кошти, обсяг яких на той момент оцінювався в 137 892 BTC вартістю $9,35 млрд.

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