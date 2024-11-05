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5 листопада 2024, 10:16

Як швидша за прогнози інфляція в Україні вплине на доходи інвесторів у 2025 році

Економіка України переживає не найкращі часи — Нацбанк наприкінці жовтня хоч і вирішив залишити облікову ставку на рівні 13%, але погіршив прогноз інфляції більш ніж на 1 відсотковий пункт — з 8,5% до 9,7%. До того ж існують ризики виникнення додаткових бюджетних потреб, підвищення податків, зміни внаслідок пошкодження інфраструктури та інші. Як ці ризики вплинуть на українських інвесторів та чого очікувати у 2025 році? Про це та багато іншого поговорять фахові експерти на конференції «Жити на відсотки».

Економіка України переживає не найкращі часи — Нацбанк наприкінці жовтня хоч і вирішив залишити облікову ставку на рівні 13%, але погіршив прогноз інфляції більш ніж на 1 відсотковий пункт — з 8,5% до 9,7%.

До проведення заходу залишилися лічені дні — він відбудеться 9 листопада у Києві. Кількість місць обмежена, їх залишилося мало. Тож охочі долучитися до найважливішої події року для інвесторів можуть просто зараз переходити за посиланням і бронювати квитки.

До того ж організатори конференції, сайти «Мінфін» та Finance.ua, дарують знижку на квитки -10% з промокодом BETTER10, який потрібно вказати у Заявці під час реєстрації. Реєструйтеся просто зараз і скористайтеся вигідною пропозицією.

Що готує конференція «Жити на відсотки»

Протягом цілого дня експерти зі світу інвестицій будуть ділитися з гостями заходу інсайдами та дієвими лайфхаками, які вже завтра зможуть допомогти не тільки зберегти, але і примножити капітал.

Говоритимуть, серед іншого, про актуальні виклики для української економіки, про вплив результатів виборів у США на підтримку країни, а також вплив на фондовий ринок.

До речі, темі інвестування у фондовий ринок буде присвячена ціла дискусія, до якої долучаться такі авторитетні експерти як Іван Компан, фінансист, засновник First Kyiv Investment Club, Ерік Найман, засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG'S, Павло Бойко, засновник Gonzo invest та керуючий активами та інші.

Спікери будуть підіймати такі актуальні теми як вплив можливого підвищення військового збору з 1,5% до 5% на інвестування, а також подискутують про те, яка модель економічного та військового бронювання потрібна.

Говоритимуть і прогнозування. Зокрема, про песимістичні та оптимістичні сценарії розвитку України у 2025 році, на якому рівні може бути курс долара, ВВП, безробіття, резерви, податки та інші важливі для української економіки показники.

До уваги візьмуть і довгострокове прогнозування. Саме цій темі буде присвячена дискусія «Діалоги про майбутнє. Україна 2030: Нові горизонти та виклики». Її модератором буде Дмитро Боярчук, виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна, а серед учасників — Андрій Длігач, засновник і CEO групи компаній Advanter Group, доктор економічних наук. Стратег, футуролог, візіонер та Ерік Найман, засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG'S.

Партнером заходу є Inzhur: перша REIT-компанія України, яка робить інвестиції у велику комерційну нерухомість доступними для всіх.

Якщо ви хочете тримати руку на пульсі останніх змін та знати все про тенденції інвестиційного ринку в Україні та світі, купуйте квитки на конференцію «Жити на відсотки» просто зараз. До зустрічі 9 листопада!

Джерело: Мінфін
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