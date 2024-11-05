Курс валют на 5 листопада: долар у банках додав 5 копійок, євро — 10 копійок

У вівторок на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та додав 5 копійок у продажу. Курс євро у покупці додав 5 копійок, а у продажу 10 копійок.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці додав 3 копійки, а у продажу не змінився. Євро не змінилося у покупці та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,70 грн. Євро купують за 44,90 грн, а продають за 45,45 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,57−41,63, євро — 45,30−45,45 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,43−41,47 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,12−45,15 грн/євро.

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