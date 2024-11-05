Індекс S&P 500 знизився майже до місячного мінімуму в очікуванні виборів у США

Сьогодні, 5 листопада, у США відбудуться вибори президента країни. Також цього тижня призначено засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США щодо грошово-кредитної політики. Як зазначає CNBC , ці дві події серйозно впливатимуть на світові фінансові ринки.

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Фінансовий ринок в очікуванні виборів

На 8:00 ф'ючерс на американський індекс S&P 500 трохи підростає на 0,03%, до 5744,75 пункту. Вчорашні торги у США завершилися падінням. Індекс знизився на 0,28%, Dow Jones — на 0,61%, а Nasdaq 100 втратив 0,35%.

За підсумками минулої торгової сесії акції Nvidia зросли на 0,48%, тоді як папери Intel втратили понад 2%. Минулого тижня стало відомо, що Nvidia займе місце Intel в індексі Dow Jones Industrial Average.

Котирування Apple знизилися на 0,4%. Прибутковість 10-річних казначейських облігацій упала більш ніж на шість базисних пунктів, до 4,295%.

«Очікується, що ФРС знизить ставки в четвер, і ми очікуємо, що прибутковість зрештою впаде нижче 4% до кінця року», — повідомив головний технічний фахівець Piper Sandler Крейг Джонсон у записці для клієнтів.

Зазначимо, що S&P 500 знизився майже до місячного мінімуму.

Сьогодні на ринку США сьогодні квартальні звітності опублікують Du Pont, Apollo GLobal Management, Yum Brands та SuperMicro.

Азіатський ринок

Азіатські ринки зростають на тлі стимулювання китайської економіки. Китайський законодавчий орган розглянув пропозицію щодо рефінансування прихованого боргу місцевих органів влади, повідомляє Bloomberg.

Так, японський індекс Nikkei 225 зміцнюється на 1,33%, до 38558,5 пункту, китайський Shanghai Composite у плюсі на 1,88%, до 3.372,53 пункту, гонконгський Hang Seng зростає на 1,36%, до 20847,5 пунктів. Лише корейський KOSPI у мінусі на 0,44%, до 2577,69 пунктів.

Ціни на нафту

Ціни на нафту у вівторок виглядають стабільними. Вартість контракту Brent з постачанням у січні зростає на 0,05%, до $75,12 за барель, контракт на WTI з постачанням у грудні в плюсі на 0,03%, до $71,49 за «бочку».

Нещодавно Секретаріат ОПЕК повідомив, що країни-члени ОПЕК+ погодилися продовжити добровільні коригування видобутку у листопаді 2023 року у розмірі 2,2 млн барелів на добу на один місяць до кінця грудня 2024 року.

На форексі пара євро-долар росте на 0,03%, до 1,088.