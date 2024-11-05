Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 260 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 701 650 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
5 листопада 2024, 8:14
Втрати ворога за 4 листопада: 1 260 російських окупантів, 15 танків та 29 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 701650 (+1260) осіб,
- танків — 9208 (+15) од,
- бойових броньованих машин — 18581 (+43) од,
- артилерійських систем — 20150 (+29) од,
- РСЗВ — 1245 (+0) од,
- засоби ППО — 996 (+2) од,
- літаків — 369(+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18309 (+29),
- крилаті ракети — 2631 (+2),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 28278 (+41) од,
- спеціальна техніка — 3587 (+0)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі