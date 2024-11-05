Національний банк застосував до одного страховика та однієї кредитної спілки заходи впливу. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
Нацбанк застосував заходи впливу до страховика та кредитної спілки
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Що відомо
Захід впливу у вигляді письмового застереження застосовано до ПрАТ «СК «АСКО ДС» у зв’язку з тим, що страховик збільшив розмір статутного капіталу без погодження Національного банку.
Тепер страховик зобов’язаний усунути порушення у строк до 6 січня 2025 року.
Захід впливу у вигляді звуження обсягу ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки застосовано до КС «Агат» у зв’язку з недотриманням кредитною спілкою пруденційного нормативу.
Згідно з ухваленим рішенням з ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки виключено фінансову послугу із залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню.
Рішення про застосування заходу впливу набирає чинності з 5 листопада.
Ці рішення комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ ухвалив 4 листопада.
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