До закриття міжбанку курс долара зріс на 10 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу. Євро зросло на 15 копійок у купівлі та на 17 копійок у продажу.
4 листопада 2024, 17:31
Курс валют на вечір 4 листопада: євро закріпилось на 45 грн на міжбанку
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 4 листопада
|
Закриття 4 листопада
|
Зміни
|
41,33/41,35
|
41,43/41,47
|
10/12
|
45,02/45,03
|
45,17/45,20
|
15/17
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,60 грн. Євро купують за 44,85 грн, а продають за 45,35 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,60−41,63, євро — 45,30−45,45 грн.
Долучайтеся доmulti валюта. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі