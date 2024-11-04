Deutsche Bank вивчив реакцію ринків на президентські вибори у США з 2000 року

Оскільки інвестори з тривогою чекають на день виборів у США у вівторок, Deutsche Bank вивчив реакцію ринків на президентські вибори з 2000 року. Про це пише investing.com.

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За даними банку, реакція була дуже різною. З шести виборів, що відбулися з 2000 року, у трьох випадках індекс S&P 500 index підвищувався до кінця листопада, а у трьох інших — знижувався.

2020: Байден проти Трампу

Вибори 2020 року проходили в умовах початкової невизначеності, оскільки президент Трамп перевершив прогнози, створивши більш напружену гонку, ніж очікувалося.

Попри це, ринки зросли, коли стало зрозуміло, що переможе Байден, що було спричинено надіями на розділений уряд, який зможе обмежити зміни у сфері регулювання та оподаткування.

Ці настрої ще більше посилилися після того, як невдовзі після дня виборів компанія Pfizer оголосила про створення високоефективної вакцини COVID-19, що зміцнило оптимізм ринку та сприяло зростанню ризикових активів.

2016: Трамп проти Клінтон

Вибори 2016 року стали одним із найнесподіваніших результатів, оскільки Дональд Трамп спростував очікування опитувань.

Ринки швидко відреагували на перспективу республіканського контролю як над президентським кріслом, і над Конгресом. Наступного дня після виборів дохідність 10-річних казначейських облігацій зросла на 20 базисних пунктів і продовжила зростати, що було спричинено очікуваннями фіскального стимулювання, кульмінацією якого став Закон про скорочення податків та робочі місця 2017 року.

Індекс S&P 500 також зріс, відображаючи оптимізм інвесторів щодо можливих змін у політиці.

2012: Обама проти Ромні

Переобрання Обами викликало реакцію зниження ризику, на яку вплинув «фіскальний обрив», що насувається, — автоматичне підвищення податків і скорочення витрат, намічене на початок 2013 року.

Індекс S&P 500 знизився на 2,4% наступного дня після виборів і ще на 1,2% другого дня.

Занепокоєння щодо фіскальної політики США посилилося невизначеністю навколо переговорів про порятунок Греції, що призвело до зростання спредів щодо європейських суверенних облігацій та негативних настроїв у світі.

2008: Обама проти Маккейна

Перемога Обами у 2008 році була значною мірою очікуваною і не мала прямого впливу на ринки. Однак вибори проходили на тлі глобальної фінансової кризи, і ринки вже відчували серйозну напругу.

Індекс S&P 500 впав на 5,3% наступного дня після виборів і ще на 5,0% наступного дня, що було викликано гіршими, ніж очікувалося, економічними показниками, такими як значне скорочення зайнятих в ADP і слабкий індекс послуг ISM.

2004: Буш проти Керрі

Ринки позитивно відреагували на переобрання президента Джорджа Буша-молодшого у 2004 році, сприйнявши це як сигнал про послсідовність політики.

Індекс S&P 500 зріс на 1,1% наступного дня після виборів та ще на 1,6% наступного дня, зазначає Deutsche Bank. Ралі було підкріплено сильнішими, ніж очікувалося, економічними даними, включаючи індекс невиробничої активності ISM на рівні 59,8 і вище, ніж прогнозувалося, первинні заявки на допомогу з безробіття.

2000 рік: Буш проти Гора

Вибори 2000 року були відзначені невизначеністю, оскільки їхній результат залежав від точності підрахунку голосів у Флориді, що призвело до багатотижневих юридичних баталій. Ця тривала невизначеність викликала явну реакцію зниження ризику.

Наступного дня після виборів індекс S&P 500 упав на 1,6% і продовжив падіння, склавши у листопаді 8% — найгірший місячний показник за весь рік. Інвестори прагнули сховатися в казначейських облігаціях США, і прибутковість 10-річних облігацій впала з 5,86% на день виборів до 5,26% до моменту, коли Гор визнав свою провину в середині грудня.