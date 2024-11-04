Господарський суд Донецької області 28 жовтня визнав банкрутом ТОВ «ДТЕК Східенерго» Ріната Ахметова, яке експлуатувало три електростанції на сході України. Про це повідомляється у судовому реєстрі, пише Ліга.
4 листопада 2024, 15:33
Суд визнав банкрутом ДТЕК Східенерго Ахметова
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Що відомо
ДТЕК Східенерго займалася виробництвом та реалізацією електричної та теплової енергії. Основна діяльність здійснювалась на:
- Зуївській ТЕС (з березня 2017 року компанія втратила контроль над цим активом через військові дії на непідконтрольній Україні території).
- Луганській ТЕС (з лютого 2022 року виробнича діяльність припинена через окупацію Щастя).
- Курахівській ТЕС (не працює з 2023 року через обстріли та наближення фронту).
У лютому 2024 року суд відкрив провадження у справі про банкрутство компанії.
Джерело: Мінфін
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