Через штормову погоду 74 населених пункти чотирьох областей України були знеструмлені. Негода утримуватиметься до кінця доби. Про це йдеться у повідомленні «Укренерго».
4 листопада 2024, 14:33
В низці областей України негода знеструмила більше 70 населених пунктів
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Внаслідок негоди знеструмлені 74 населені пункти у:
- Дніпропетровській;
- Сумській;
- Київській;
- Чернігівській областях.
«Енергетики продовжують відновлювальні роботи на лініях, але несприятливі погодні умови зберігатимуться протягом доби», — додає «Укренерго».
Джерело: Мінфін
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