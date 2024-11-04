Eni продала свої активи на Алясці за $1 мільярд

Eni завершила продаж своїх активів на Алясці на суму $1 мільярд американській енергетичній компанії Hilcorp.

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Що відомо

«Eni оголошує про завершення продажу 100% активів Nikaitchuq та Oooguruk на Алясці вартістю $1 мільярд компанії Hilcorp», — йдеться у повідомленні італійської корпорації. Про укладання такої угоди вона оголошувала наприкінці червня.

Італійська компанія зазначає, що продовжить свою присутність у США у сфері розвідки та видобутку в Мексиканській затоці, а також в інвестпроєктах із галузі джерел поновлюваної енергії та біопалива.

Eni займається розвідкою, розробкою та видобутком нафти та газу, переробкою, маркетингом, торгівлею та транспортуванням сировини, а також відновлюваними джерелами енергії.